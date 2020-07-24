Украина ожидает смягчения визового режима для жителей страны от Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отметим, что президент Украины ввел безвизовый режим для граждан этих стран.

Временно исполняющий обязанности директора Департамента консульской службы МИД Роман Недильский встретился с послами Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии.

Украинская сторона ожидает, что этот шаг (введение безвиза - ред.) станет основой для дальнейшей либерализации визовых процедур для граждан Украины. Недильский вручил главам дипмиссий соответствующие официальные ноты МИД Украины.

Напомним, что украинцам с 1 сентября запретили ездить в Беларусь по внутреннему паспорту.