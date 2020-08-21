Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказывается признать Крым частью Украины, поскольку это может навредить протестному движению в республике. Об этом в эфире одного из укранских телеканалов заявил белорусский журналист и медиааналитик, эксперт аналитического центра Atlantic Council Франак Вячорка.

Пропаганда Лукашенко и России говорят, что Тихановская прозападная, пропольская, проамериканская. И, чтобы как-то дистанцироваться от этой репутации, она должна делать шаги, в том числе пророссийские, чтобы не создавать негативного восприятия среди тех, кто не за Евросоюз. И поэтому не надо от нее ждать геополитических курсов или программ - не для этого она пошла на выборы и стала лидером оппозиции.

Вячорка предположил, что если бы Тихановская открыто признала Крым украинским, она сразу потеряла бы много сторонников в Беларуси.

В конце июля кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской пришлось ответить на вопрос "чей Крым?" в эфире "Еврорадио".

Можно, я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам? Что юридически Крым украинский, а фактически - российский.

Ранее сообщалось, что Тихановская назвала условие своего возвращения в Беларусь.