Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская выпустила видеообращение, в котором заявила о готовности возглавить страну.

Об этом Тихановская сказала в своем ролике.

По ее словам, она не хотела быть политиком, но "судьба распорядилась так".

Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

Тихановская добавила, что восхищается мужеством и организацией беларусского народа.

Напомним, ранее штаб Светланы Тихановской заявил, что кандидат в президенты готова сделать некое заявление. Там ожидают поддержки западных стран и признания Тихановской главой государства.