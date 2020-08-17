Готова стать лидером: Светлана Тихановская сделала заявление (видео) [ Редактировать ]
Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская выпустила видеообращение, в котором заявила о готовности возглавить страну.
Об этом Тихановская сказала в своем ролике.
По ее словам, она не хотела быть политиком, но "судьба распорядилась так".
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
Тихановская добавила, что восхищается мужеством и организацией беларусского народа.
Напомним, ранее штаб Светланы Тихановской заявил, что кандидат в президенты готова сделать некое заявление. Там ожидают поддержки западных стран и признания Тихановской главой государства.
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