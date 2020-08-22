Україна прощається з легендарним науковцем Борисом Патоном [ Редактировать ]
Україна прощається з легендарним науковцем Борисом Патоном. У столиці сьогодні зібралися рідні, близькі та колеги вченого. Чим людство запам'ятало видатного українця? І які його винаходи досі використовують по всьому світу?
Український вчений, людина-легенда. Борис Євгенійович Патон - автор та співавтор понад 700 винаходів. Він пішов з життя у 101 рік. Двічі Герой Соціалістичної праці, Герой України, незмінний Президент Національної Академії наук з 1962 року.
Владислав Гончарук, академік НАН України:
После развала Советского Союза, был только один человек, который смог объединить всех президентов Академии Наук постсоветского государства и на протяжении нескольких десятков лет, он возглавлял всех президентов Академии наук, всю науку постсоветскую - буквально, до последних дней.
Одним з головних досягнень Інституту електрозварювання сам Борис Євгенійович вважав так званий "шов Патона" - це унікальна технологія зварювання живих тканин, яка дозволяла у кілька разів зменшили крововтрати, ніж при звичайній операції і скоротити час її проведення.
Віддати шану українському науковцю сьогодні прийшли сотні людей. Серед них й президент з дружиною. Церемонію відвідали вітчизняні вчені, рідні та друзі Бориса Євгенійовича.
Анатолій Попов, директор Інституту фізико-органічної хімії:
Был доступным человеком. Мог и чарку выпить. С ним было всегда интересно говорить. Он так со знанием дела задавал вопросы. Требовал ответа на них. Требовал хорошую роботу. Так, как весь его институт работал, так работали и все институты Академии наук.
Віталій Бевз, заступник директора Інституту металофізики:
Борис Євгенійович був дуже толерантна людина. Він був дуже чуйний і водночас звертав увагу на ті речі, з наукової точки зору, які, можливо, пройшли повз очі інших науковців.
Майже до 80 років Борис Патон регулярно грав в теніс і захоплювався водними лижами. Про секрет довголіття він неодноразово говорив, що справа не лише в спорті. Борис Євгенійович вважав, що необхідно отримувати задоволення від своєї праці та життя і залишатися оптимістом, незважаючи ні на що. В одному інтерв'ю Патон зізнався: шкодує лише про те, що мало часу приділив вивченню культури та мистецтва, бо усе життя провів за науковою роботою.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради:
Це втрата. Це втрата рівня держави. При чому, абсолютно відверто про це кажу, зовсім без перебільшення. І заповнити той простір, який на жаль, з'явився - на це буде потрібно дуже багато часу. Якщо це взагалі можливо зробити.
Поховали легендарного науковця на Байковому кладовищі у Києві поряд з батьком.
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