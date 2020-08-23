В Киеве установился ужасающий антирекорд по коронавирусу [ Редактировать ]
За сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 307 человек.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, всего в Киеве зарегистрировано 11814 заболевших COVID-19. 3766 человек победили болезнь (84 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 152 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
- 137 мужчин, возрастом от 19 до 88 лет;
- 18 детей - от 2 месяцев до 16 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (52 человека), Шевченковском, Соломенском и Днепровском районах (по 34 пациента) и Печерском районе (32 больных).
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что за минувшие сутки на территории Украины обнаружили 1987 новых инфицированных коронавирусом.
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