Министерство здравоохранения будет просматривать и изменять рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной болезни в образовательных учреждениях. Об этом во время конференции заявил замглавы Минздрава - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Определены рекомендации, которые необходимо соблюдать в образовательных учреждениях для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни. Эти рекомендации, которые сегодня утверждены, будут пересматриваться и меняться. Недавно мы провели селекторное совещание с руководителями департаментов образования областных государственных администраций", - рассказал Ляшко.

По его словам, на следующей неделе планируется большая, глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, к которой привлекается Министерство здравоохранения.

"Там также будут рассматриваться вопросы подготовки к новому учебному году в условиях пандемии. Также будут рассматриваться вопросы, нужно, не нужно тестировать учителей, учеников. Именно по результатам этой глобальной конференции мы оценим целесообразность пересмотра наших рекомендаций", - сказал Ляшко.

Как сообщалось, в Минздраве предоставили рекомендации по организации обучения в учебных заведениях с 1 сентября.

Так, среди рекомендаций:

Допуск к работе персонала учебных заведений осуществляется при условии использования средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно) после проведения термометрии бесконтактным термометром;

Работники с признаками острого респираторного заболевания или повышенной температурой тела более 37,2° C не допускаются на рабочее место.

Ранее сообщалось, что пациент с коронавирусом устроил погром в больнице Херсона.