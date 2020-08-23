Протесты в Минске: протестующие приблизились к резиденции Лукашенко (фото, видео) [ Редактировать ]
В Минске, 23 августа, около 200 тысяч активистов, которые вышли на "Марш новой Беларуси" пройдя по центральным улицам столицы Беларуси, приблизились к официальной резиденции Александра Лукашенко. На пути у шествия стало заграждение силовиков. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным издания, несколько десятков тысяч протестующих приблизились к заграждению на 50 метров и скандируют "Трибунал", "Опусти щит, ты давал присягу". Однако близко не подходят.
Стоит отметить, что митингующие приближались к стеле "Минск-город-герой", которую также оцепили военные. Монумент даже окружили колючей проволокой. Однако, протестующие сохраняли дистанцию.
Как сообщили в telegram-канала Nexta, Лукашенко в это время пребывает в резиденции, его якобы эвакуируют.
На видео, опубликованном в telegram-канала Nexta, зафиксировали прилет вертолета на территорию Дворца Независимости якобы за Лукашенко.
На видео видно, как Лукашенко с автоматом направляется к вертолету.
Стоит отметить, что пресс-служба Лукашенко утверждает, что он прилетел на вертолете во Дворец независимости, но не улетел оттуда.
Напомним, ранее в Минске прошел "Марш новой Беларуси", в котором приняли участие 200 тысяч человек.
Как мы писали, в МИД Беларуси жестко отреагировали на советы Зеленского.
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