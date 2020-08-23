В Минске на "Марш новой Беларуси" вышли около 200 тысяч человек (фото, видео) [ Редактировать ]
В Минске, 23 августа на "Марш новой Белоруси" вышли около 200 тысяч человек, люди начали собираться на главной площади страны. Об этом сообщает KYKY.
фото: kyky
В это же время объявили, что центральные станции метро – Площадь Ленина, Октябрьская/Купаловская и Площадь Победы – закрывают. Позже закрыли и Немигу.
фото: kyky
Как сообщает издание, часть проспекта Независимости и колонны протестующих вышли на дорогу – на тротуаре они просто не помещались.
К 16:00 люди начали уходить от площади к гостинице "Планета". К этому времени закрыли ТРЦ "Галерея", а около стелы Минобороны устроило настоящий блокпост: по периметру мемориала расставили колючую проволоку и военных.
Фото: kyky
Напомним, в разгоне демонстраций в городах Беларуси могут начать участвовать вооруженные силы.
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