В Минске, 23 августа на "Марш новой Белоруси" вышли около 200 тысяч человек, люди начали собираться на главной площади страны. Об этом сообщает KYKY.

фото: kyky

В это же время объявили, что центральные станции метро – Площадь Ленина, Октябрьская/Купаловская и Площадь Победы – закрывают. Позже закрыли и Немигу.

фото: kyky

Как сообщает издание, часть проспекта Независимости и колонны протестующих вышли на дорогу – на тротуаре они просто не помещались.

К 16:00 люди начали уходить от площади к гостинице "Планета". К этому времени закрыли ТРЦ "Галерея", а около стелы Минобороны устроило настоящий блокпост: по периметру мемориала расставили колючую проволоку и военных.

Фото: kyky

Напомним, в разгоне демонстраций в городах Беларуси могут начать участвовать вооруженные силы.

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Как мы ранее сообщали, Лукашенко пригрозил закрыть бастующим предприятия.