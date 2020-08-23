У Лукашенко жестко ответили на советы Зеленского [ Редактировать ]
В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали заявления и советы Президента Украины Владимира Зеленского в адрес Лукашенко и касаемо проведения новых выборов для урегулирования ситуации в Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА.
Стоит отметить, что в МИД Беларуси заявили, что у руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, чем давать советы соседям.
Глаз заявил, что Беларусь не нуждается в просто советах Владимира Зеленского.
Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них
Глаз также добавил, что в новейшей истории Украины были политические эксперименты, в отношении которых есть сомнения в их правильности и полезности.
Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям
Напомним, Владимир Зеленский посоветовал Лукашенко провести новые выборы в стране.
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Как мы сообщали, Лукашенко приказал закрыть бастующие предприятия.
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