День Независимости Украины: прямая трансляция торжеств в центре Киева (видео) [ Редактировать ]
24 августа, в 29-ю годовщину Независимости Украины, в Киеве пройдет уже традиционный Марш защитников. Участие в нем примут ветераны войны на Донбассе и волонтеры.
В 9:00 он начнется в парке имени Тараса Шевченко, откуда колонны отправятся в центр города. Первыми будут идти члены семей павших героев, а также ветераны войны на Донбассе. Следом за ними будут идти представители разных регионов Украины.
Официальные мероприятия проходят на Софийской и Михайловской площадях. Там состоится церемонии возложения цветов к памятникам и местам захоронений выдающихся деятелей Украины, "Небесной сотни" и погибших на Донбассе.
Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой присутствуют на церемонии памяти павших защитников Украины на Михайловской площади. Позднее уже на Софийской площади глава государства выступит с речью и вручит государственные награды.
Трансляцию торжеств ведет официальная Facebook-страница Офиса президента.
Посмотреть трансляцию из центра столицы можно тут
или тут
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