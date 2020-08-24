24 августа, в 29-ю годовщину Независимости Украины, в Киеве пройдет уже традиционный Марш защитников. Участие в нем примут ветераны войны на Донбассе и волонтеры.

В 9:00 он начнется в парке имени Тараса Шевченко, откуда колонны отправятся в центр города. Первыми будут идти члены семей павших героев, а также ветераны войны на Донбассе. Следом за ними будут идти представители разных регионов Украины.

Официальные мероприятия проходят на Софийской и Михайловской площадях. Там состоится церемонии возложения цветов к памятникам и местам захоронений выдающихся деятелей Украины, "Небесной сотни" и погибших на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой присутствуют на церемонии памяти павших защитников Украины на Михайловской площади. Позднее уже на Софийской площади глава государства выступит с речью и вручит государственные награды.

Трансляцию торжеств ведет официальная Facebook-страница Офиса президента.

Посмотреть трансляцию из центра столицы можно тут

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