Станом на ранок в Україні 1799 нових хворих на коронавірус. 22 людини минулої доби померли від ускладнень хвороби. Майже триста осіб - одужали.

Найбільше інфікованих у Києві, на Буковині та Івано-Франківщині. Загалом, на COVID-19 захворіло понад 106 тисяч українців. За весь час епідемії померли понад дві тисячі людей.