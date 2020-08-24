COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Станом на ранок в Україні 1799 нових хворих на коронавірус. 22 людини минулої доби померли від ускладнень хвороби. Майже триста осіб - одужали.
Найбільше інфікованих у Києві, на Буковині та Івано-Франківщині. Загалом, на COVID-19 захворіло понад 106 тисяч українців. За весь час епідемії померли понад дві тисячі людей.
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