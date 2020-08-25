Олимпийский чемпион Усейн Болт заболел COVID-19 [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Ямайки Кристофер Туфтон заявил, что у восьмикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Усейна Болта положительный результат теста на коронавирус. Сам Болт заявляет, что у него нет симптомов. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Министр сказал, что Болт знал о результатах, и его недавние контакты отслеживались.
"Сейчас общеизвестно, что тест Болта дал положительный результат. Как мне сообщили власти, он был официально уведомлен", - сказал Тафтон.
В понедельник Болт заявил в социальных сетях, что ожидает результатов теста на коронавирус и в качестве меры предосторожности помещает себя на карантин.
"Всем доброе утро. Просто просыпаюсь. Как и все, проверил социальные сети и увидел, что в соцсетях написано, что я заражен COVID-19. Я сделал тест в субботу, потому что я работаю. Я пытаюсь быть ответственным, поэтому я останусь дома и останусь здесь для своих друзей", - сообщил Болт.
по теме
Елена Кравец заразилась COVID-19
Актриса Квартала 95 вынуждена была пропустить старт нового сезона шоу из-за болезни
В Украине изменили карантинные требования для обучения в школах
Минздрав обсудил изменения с международными партнерами, а также педагогами
У вице-премьера Молдовы подтвердили COVID-19
Вице-премьер-министр Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник заразилась коронавирусом
В Украине выявили спад числа больных COVID-19
В Украине уже 108 415 подтвержденных случаев коронавируса
Во Львовском горсовете COVID-19 подтвердили у 20 чиновников
Во Львовском городском совете заражение коронавирусом подтвердили у 20 чиновников и одного депутата