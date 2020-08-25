Министр здравоохранения Ямайки Кристофер Туфтон заявил, что у восьмикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Усейна Болта положительный результат теста на коронавирус. Сам Болт заявляет, что у него нет симптомов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Министр сказал, что Болт знал о результатах, и его недавние контакты отслеживались.

"Сейчас общеизвестно, что тест Болта дал положительный результат. Как мне сообщили власти, он был официально уведомлен", - сказал Тафтон.

В понедельник Болт заявил в социальных сетях, что ожидает результатов теста на коронавирус и в качестве меры предосторожности помещает себя на карантин.

"Всем доброе утро. Просто просыпаюсь. Как и все, проверил социальные сети и увидел, что в соцсетях написано, что я заражен COVID-19. Я сделал тест в субботу, потому что я работаю. Я пытаюсь быть ответственным, поэтому я останусь дома и останусь здесь для своих друзей", - сообщил Болт.

Ранее у вице-премьера Молдовы подтвердили COVID-19.