Украинская актриса Студии Квартал 95 Елена Кравец заболела коронавирусом. Актриса вынуждена была пропустить старт нового сезона шоу из-за болезни. У всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов на COVID-19 отрицательные.

Сообщается, что актеры Квартала 95 собрались для съемок нового выпуска Вечернего квартала в киевском Дворце Украина. Съемки программы прошли без зрителей и без единственной женщины коллектива - Елены Кравец.

Актриса сдала положительный тест на коронавирус накануне записи. Кравец пропустит несколько эпизодов программы, пока будет находиться на изоляции.

Отмечается также, что у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов на COVID-19 отрицательные. Эту информацию подтвердил актер студии Евгений Кошевой.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.

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