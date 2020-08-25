Елена Кравец заразилась COVID-19 [ Редактировать ]
Украинская актриса Студии Квартал 95 Елена Кравец заболела коронавирусом. Актриса вынуждена была пропустить старт нового сезона шоу из-за болезни. У всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов на COVID-19 отрицательные.
Сообщается, что актеры Квартала 95 собрались для съемок нового выпуска Вечернего квартала в киевском Дворце Украина. Съемки программы прошли без зрителей и без единственной женщины коллектива - Елены Кравец.
Актриса сдала положительный тест на коронавирус накануне записи. Кравец пропустит несколько эпизодов программы, пока будет находиться на изоляции.
Отмечается также, что у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов на COVID-19 отрицательные. Эту информацию подтвердил актер студии Евгений Кошевой.
Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.
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