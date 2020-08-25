У вице-премьера Молдовы подтвердили COVID-19 [ Редактировать ]
Вице-премьер-министр Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник заразилась коронавирусом. Кроме того, COVID-19 заболел советник премьер-министра Молдовы, гендиректор агентства межэтнических отношений Николай Радица. Об этом сообщает NewsMaker.
Радица в соцсети написал, что коронавирус у него обнаружили еще 25 дней назад. И он до сих пор находится в реанимации.
"К сожалению, заболела вся моя семья. С тех пор я вышел из комы, я не знаю о них ничего, поскольку мы лежим в разных больницах", - отметил советник премьера Молдовы.
Чуть ранее в Бюро реинтеграции Молдовы сообщили, что коронавирус обнаружили у вицепремьер-министра Кристины Лесник. Сейчас она проходит лечение дома.
Вместе с тем советник премьер-министра по связям с общественностью Борис Харя заверил, что вспышки COVID-19 в правительстве нет, и кабинет не собирается на карантин.
По последним данным портала Worldometer, в мире зафиксировано 23800736 случаев коронавируса, в том числе 816 534 летальных, выздоровели 16347684 лица.
Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.
Читайте также, в Сумах из-за сложившейся ситуации с коронавирусом усилили карантин.
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