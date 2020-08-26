Специалисты ВОЗ в Африке смогли одержать полную победу над полиомиелитом.

Об этом сообщает CNN.

Так, на континенте удалось полностью искоренить смертельную болезнь и сделали это вместе.

Конец дикого полиомиелита в Африке - великий день. Никто из нас не смог бы добиться этого в одиночку.

Отмечается, что с 1966 года, когда государства Африки впервые начали массово бороться с заболеванием, на континент было поставлено около 9 млрд вакцин от полиомиелита, что и помогло в конечном итоге добиться победы над ним.

Известно, что полиомиелит - вирусное инфекционное заболевание, которые проявляется в виде спинномозгового паралича у детей.

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