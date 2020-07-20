Вакцинация от коронавируса: в ВОЗ сделали заявление [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, когда появится вакцина от коронавируса. Массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года. Об этом заявила заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает DW.
Как она рассказала, сейчас более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают. Результаты могут быть получены уже к началу следующего года.
Она добавила, то, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.
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