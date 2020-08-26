Кризис в Беларуси: оппозиция "оспаривает" статус правительства [ Редактировать ]
Член президиума Координационного совета беларусской оппозиции Мария Колесникова заявила о спорном статусе действующего правительства.
Об этом сообщает DW.
По словам политика, согласно законодательству Беларуси, новое правительство не может быть сформировано до официальной инаугурации президента, а премьер-министр утверждается только с согласия Палаты представителей.
На текущий момент, новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства, статус правительства - спорный.
Отмечается, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко восстановил предыдущий состав правительства страны.
Читайте также, страны ЕС не признали результаты выборов в Республике Беларусь. Евросоюз выражает поддержку мирным демонстрантам и призывает руководство Республики пойти на диалог с оппозицией.
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