Член президиума Координационного совета беларусской оппозиции Мария Колесникова заявила о спорном статусе действующего правительства.

Об этом сообщает DW.

По словам политика, согласно законодательству Беларуси, новое правительство не может быть сформировано до официальной инаугурации президента, а премьер-министр утверждается только с согласия Палаты представителей.

На текущий момент, новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства, статус правительства - спорный.

Отмечается, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко восстановил предыдущий состав правительства страны.

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