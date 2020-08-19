Главы государств Европейского союза не признают результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом по итогам экстренного саммита ЕС заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Focus.

По словам Меркель, ЕС выражает поддержку мирным демонстрантам и призывает руководство Республики отказаться от насилия и пойти на диалог с оппозицией.

Канцлер выразила уверенность, что жители Беларуси должны сами выбрать путь, по которому пойдет страна. И предостерегла другие страны, в частности, Россию, от внешнего воздействия, поскольку это может привести к значительному осложнению ситуации в стране.

Также ЕС выделит 53 млн евро на помощь белорусскому народу. Средства будут перераспределены таким образом, чтобы шли "не власти, а народу". 2 млн евро пойдет на поддержку "жертв репрессий".

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.