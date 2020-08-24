На проходной Минского тракторного завода задержаны члены президиума координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Об этом сообщает "Белсат".

Задержанных обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия. Ковалькову и Дылевского посадили в автозак и увезли, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на координационный совет.

Предварительно на них составляют протокол об организации массового несанкционированного мероприятия на Минском тракторном заводе. Скорее всего им выпишут штраф.

В пресс-службе минской милиции подтвердили, что представители оппозиции задержаны, против них начат административный процесс. Уголовное дело в отношении задержанных не возбуждалось. Еще одного члена президиума КС Лилию Власову вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси.

Ольга Ковалькова - доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая претендует на роль национального лидера.

Сергей Дылевский — представитель стачкома Минского тракторного завода (МТЗ), частично присоединившегося к начавшимся в стране забастовкам.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.