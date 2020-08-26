Коронавирус в Украине: эпидемия не отступает [ Редактировать ]
За сутки коронавирусом в Украине заболели 1670 человек.
Об этом сообщает СНБО.
Так, на территории страны выявлено 110 085 случаев заражений, 53 454 - выздоровлений и 2354 - смертей. За вчера умерли 36 человек и 584 человек выздоровели.
Отмечается, что наибольшее количество новых случаев инфицирования COVID-19 фиксируют в Одесской и Тернопольской областях. Там более 180 заражений в сутки. Сложная эпидемиологическая ситуация в Черновицкой, Львовской, Харьковской областях.
Ранее мы писали, что Украина установила несколько "коронавирусных" рекордов. В стране фиксировали более 2 тысяч случаев инфекции.
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