За сутки коронавирусом в Украине заболели 1670 человек.

Об этом сообщает СНБО.

Так, на территории страны выявлено 110 085 случаев заражений, 53 454 - выздоровлений и 2354 - смертей. За вчера умерли 36 человек и 584 человек выздоровели.

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев инфицирования COVID-19 фиксируют в Одесской и Тернопольской областях. Там более 180 заражений в сутки. Сложная эпидемиологическая ситуация в Черновицкой, Львовской, Харьковской областях.

Ранее мы писали, что Украина установила несколько "коронавирусных" рекордов. В стране фиксировали более 2 тысяч случаев инфекции.