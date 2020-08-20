Украина установила сразу два антирекорда по коронавирусу [ Редактировать ]
По состоянию на утро четверга, 20 августа, в Украине зафиксировали сразу два антирекорда по коронавирусу. За минувшие сутки медики подтвердили 2 134 новых случаев COVID-19 в в стране и 40 смертей от коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Всего с начала пандемии коронавируса в Украине выявили 98 537 случаев коронавирусной болезни.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2184 человека (+40). 50 441 человек выздоровели (+704).
Ранее сообщалось, что Польша начала производство лекарств от коронавируса.
Также мы писали о том, что ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от коронавируса.
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