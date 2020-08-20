По состоянию на утро четверга, 20 августа, в Украине зафиксировали сразу два антирекорда по коронавирусу. За минувшие сутки медики подтвердили 2 134 новых случаев COVID-19 в в стране и 40 смертей от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Всего с начала пандемии коронавируса в Украине выявили 98 537 случаев коронавирусной болезни.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2184 человека (+40). 50 441 человек выздоровели (+704).

Ранее сообщалось, что Польша начала производство лекарств от коронавируса.

Также мы писали о том, что ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от коронавируса.