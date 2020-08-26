Затонувший танкер Delfi, который находится возле пляжа снова пытаются поднять.

Об этом пишет "Думская".

Так, буксиры тянут танкер металлическим тросом, чтобы выровнять лежащее на борту судно. Со дна вокруг танкера вытащили валуны, которые блокировали судно, к борту приварили мощные крепления для тросов, танки судна очистили от песка, наполнили воздухом и загерметизировали.

Отмечается, что танкер подняли на три четверти. Над уровнем воды видна вся палуба.

Ранее мы писали, что утонувший танкер Delfi будет поднимать из воды частная компания. Претенденты будут подтверждать свою квалификацию.