В Одессе утонувший танкер поднимут "по конкурсу" [ Редактировать ]
Для поднятия танкера Delfi, который утонул вблизи одесского порта планируют привлечь специалистов на конкурсной основе.
Об этом сообщил министр Инфраструктуры Владислав Криклий.
По информации, после неудачных попыток судовладельца осуществить подъем и эвакуацию танкера, ответственность за выполнение работ была возложена на АМПУ.
ГП "АМПУ" уже анонсировало прозрачную закупку услуг по подъему и удаления танкера Delfi в кратчайшие сроки. Объявлен конкурс с четкими требованиями к подрядчикам.
Отмечается, что перед выполнением работ представители компаний должны будут подтвердить свою квалификацию.
Ранее мы писали, что был подсчитан ущерб после аварии танкера Delfi в порту Одессы. О нем сообщил глава Госэкоинспеции.
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