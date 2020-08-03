Для поднятия танкера Delfi, который утонул вблизи одесского порта планируют привлечь специалистов на конкурсной основе.

Об этом сообщил министр Инфраструктуры Владислав Криклий.

По информации, после неудачных попыток судовладельца осуществить подъем и эвакуацию танкера, ответственность за выполнение работ была возложена на АМПУ.

ГП "АМПУ" уже анонсировало прозрачную закупку услуг по подъему и удаления танкера Delfi в кратчайшие сроки. Объявлен конкурс с четкими требованиями к подрядчикам.

Отмечается, что перед выполнением работ представители компаний должны будут подтвердить свою квалификацию.

Ранее мы писали, что был подсчитан ущерб после аварии танкера Delfi в порту Одессы. О нем сообщил глава Госэкоинспеции.