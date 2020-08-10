Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на требование президента Владимира Зеленского ликвидировать последствия крушения Delfi у берегов Одессы и пообещал активизировать работы по подъему затонувшего танкера. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна.

По словам министра инфраструктуры Криклия, уже найден кран для подъема судна, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.

Министр пообещал, что работы по подъему судна станут значительно интенсивнее.

Ранее сообщалось, что в море вокруг затонувшего танкера предельно допустимая концентрация нефтепродуктов превышена в 5 раз.