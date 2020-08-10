Для подъема затонувшего у берегов Одессы танкера нашли кран - Криклий [ Редактировать ]
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на требование президента Владимира Зеленского ликвидировать последствия крушения Delfi у берегов Одессы и пообещал активизировать работы по подъему затонувшего танкера. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна.
По словам министра инфраструктуры Криклия, уже найден кран для подъема судна, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.
Министр пообещал, что работы по подъему судна станут значительно интенсивнее.
Ранее сообщалось, что в море вокруг затонувшего танкера предельно допустимая концентрация нефтепродуктов превышена в 5 раз.
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