Украина закрывает границы для иностранцев до конца сентября [ Редактировать ]
Кабинет министров на своем заседании в среду, 26 августа, решил до конца сентября запретить иностранным гражданам въезд в Украину. Это связано с пандемией коронавируса и резким увеличением числа заболевших в стране.
Украина закрывает границу с 0:00 29 августа сроком на 30 дней - до 28 сентября.
Ограничения не коснутся:
- тех, кто следует транзитом;
- студентов украинских вузов;
- военных ВСУ и иностранных инструкторов;
- беженцев;
- дипломатов;
- водителей грузовиков и автобусов;
- тех, кто едет в Украину на лечение;
- деятелей культуры и спортсменов;
- представителей международных миссий;
- тех, кто имеет документы на проживание в Украине и ряда других категорий.
Кроме того, Кабмин решил продлить карантин в Украине до 1 ноября. Это связано с ростом числа заболевших.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 1670 человек, 36 человек умерли. Таким образом, на территории страны выявлено 110 085 случаев заражений COVID-19.
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