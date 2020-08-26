Кабинет министров на своем заседании в среду, 26 августа, решил до конца сентября запретить иностранным гражданам въезд в Украину. Это связано с пандемией коронавируса и резким увеличением числа заболевших в стране.

Украина закрывает границу с 0:00 29 августа сроком на 30 дней - до 28 сентября.

Ограничения не коснутся:

тех, кто следует транзитом;

студентов украинских вузов;

военных ВСУ и иностранных инструкторов;

беженцев;

дипломатов;

водителей грузовиков и автобусов;

тех, кто едет в Украину на лечение;

деятелей культуры и спортсменов;

представителей международных миссий;

тех, кто имеет документы на проживание в Украине и ряда других категорий.

Кроме того, Кабмин решил продлить карантин в Украине до 1 ноября. Это связано с ростом числа заболевших.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 1670 человек, 36 человек умерли. Таким образом, на территории страны выявлено 110 085 случаев заражений COVID-19.