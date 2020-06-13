Иностранцам разрешили въезжать в Украину [ Редактировать ]
Кабинет министров отменил запрет на въезд иностранцев в Украину, а также ослабил правила обсервации для лиц, прибывающих из-за рубежа. Новые правила въезда иностранных граждан определяют постановления правительства №477 и №480. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Иностранцы не смогут въехать на территорию Украины без обязательного страхового полиса (свидетельство, сертификат) для покрытия расходов, связанных с лечением COVID-19 и обсервацией.
Обсервация по-прежнему обязательна для людей, которые прибывают из стран с широким распространением коронавирусной инфекции. Их транспортировку от пунктов пропуска через границу в обсерватории должны обеспечить областные администрации и Киевская городская госадминистрация.
Государствами с широким распространением коронавируса считаются страны, где количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тысяч населения. Перечень таких государств Погранслужбе каждые 3 дня будет предоставлять Минздрав.
Обсервации не подлежат граждане "неблагополучных" в эпидемическом плане стран, которые не были на родине в течение последних 14 дней. Также освобождены от нее дипломаты и консулы, представители официальных международных миссий и организаций, а также члены их семей.
Кроме того, Кабмин отменил обязательную обсервации для лиц, которые прибывают из временно оккупированных районов в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Жителям ОРДЛО и Крыма могут отказать во въезде, если они отказались дать согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома" до выезда из временно оккупированных территорий через контрольный пункт.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назвали условия открытия границ для украинцев.
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