"Їх було десятеро". Так відтепер у Франції називатимуть детектив Агати Крісті "Десять негренят". Книжку перейменували - в рамках боротьби з расизмом. Згоду дав правнук письменниці Джеймс Прічард, який опікується її літературним спадком.

Він припустив, що сама авторка схвалила б політкоректне перейменування, адже це - вимоги сучасності. У всіх наступних примірниках перевидання - поруч з новою назвою вказуватимуть і стару, щоб не вводити читача в оману.