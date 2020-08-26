Детектив Агати Крісті перейменують в рамках боротьби з расизмом [ Редактировать ]
"Їх було десятеро". Так відтепер у Франції називатимуть детектив Агати Крісті "Десять негренят". Книжку перейменували - в рамках боротьби з расизмом. Згоду дав правнук письменниці Джеймс Прічард, який опікується її літературним спадком.
Він припустив, що сама авторка схвалила б політкоректне перейменування, адже це - вимоги сучасності. У всіх наступних примірниках перевидання - поруч з новою назвою вказуватимуть і стару, щоб не вводити читача в оману.
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