Орландо Блум и Кэти Перри стали родителями (фото) [ Редактировать ]
35-летняя американская певица Кэти Перри впервые стала мамой. Она подарила своему возлюбленному, 43-летнему актеру Орландо Блуму дочь. Малышку назвали Дейзи Дав (Голубь - ред.) Блум. Радостной новостью звездная пара поделилась в соцсетях Международного детского фонда ООН (UNICEF), послами которой они являются.
Мы полны любви и изумления от благополучного прибытия в этот мир нашей дочери. Мы знаем, что нам повезло, и не у всех такой опыт удачных родов, как у нас. Во всем мире по-прежнему ощущается нехватка медработников, и каждые 11 секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном по причинам, которые можно предотвратить. Как послы доброй воли ЮНИСЕФ, мы создали страницу для сбора пожертвований в честь появления на свет нашей DDB (инициалы малышки - ред.).
Молодые родители призвали фанатов жертвовать деньги на то, чтобы в странах с неразвитой медициной дети рождались здоровыми. Счастливые папа и мама поделились первым фото новорожденной, показав фанатам ее крохотную ручку.
Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум вместе уже четыре года. Этим летом они планировали сыграть свадьбу, но церемонию отложили из-за коронавируса. У Орландо есть 9-летний сын от экс-супруги Миранды Керр.
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