Є правила, яких школам буде дотримуватися вкрай складно. Приміром, соціальної дистанції між учнями. Багато закладів сьогодні переповнені, тож діти змушені навчатися у дві зміни. Вихід із ситуації знайшли в Івано-Франківську.

В Івано-Франківському ліцеї №18 повністю готовий працювати в нових умовах. Єдине, що вони не зможуть забезпечити - це соціальну дистанцію між учнями. Цьогоріч набрали рекордну кількість перших класів - вісім. Загалом, 1730 учнів. З третього по шості класи - вже навчаються у другу зміну.

Дмитро Чміль, директор Івано-Франківського ліцею №18:

На жаль, ми не зможемо дотримуватися дистанції в таких класах, тому що у нас менше наповнюваності 30 - немає. Щоб посадити 15 - нам потрібно зробити не дві зміни, а чотири.

Як вихід, міська влада пропонує адаптувати під навчальні заклади приміщення училищ.

Дмитро Чміль, директор Івано-Франківського ліцею №18:

У нас в мікрорайоні Пасічна є 13 вище профтехучилище, зрозуміло там немає умов для початкових класів. Але там є умови для середніх старших.

Всього у місті дев'ять профтехучилищ. Ось вищий художній №3 розрахований на 600 студентів, а нині у них трохи більше 400. Вони можуть навіть організувати окремі входи.

Наталія Коростіль, директорка Івано-Франківського вищого художнього професійного училища №3:

Можна так скласти розклад, щоб ті пару кабінетів були вільні протягом цілого навчального року.

Втім в міському департаменті освіти кажуть: проблема в тому, що досі до кінця не узгоджено - кому ж належать нині профтехучилища.

Ігор Максимчук, директор департаменту освіти Івано-франківської міської ради:

На сьогоднішній момент місто Івано-Франківськ фінансує повністю заклад професійно-технічної освіти, призначає керівників, але не розпоряджається майновими комплексами. Тому ці всі питання потрібно погоджувати на рівні Києва, на рівні Міністерства освіти і науки.

В департаменті вже написали листа до обласного управління освіти з проханням розглянути їхню ініціативу. Але визнають, цьогоріч навряд чи вдасться втілити її в життя.