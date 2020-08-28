Ежегодно 28 августа православные и греко-католики отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В народе его еще называют Первой Пречистой.

Успение Пресвятой Богородицы - день окончания земной жизни Святой Девы Марии, Матери Иисуса Христа, ее уход на небо. Праздник относится к перечню 12-ти крупнейших праздников церковного года.

История праздника

Согласно преданию, за три дня до смерти Матери Божьей явился архангел Гавриил и предупредил ее о переходе к жизни небесной, который должен состояться совсем скоро, и в знак подтверждения своего присутствия и правдивости сказанного подарил ей пальмовую ветвь.

В указанный день апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Матери Божией. А сам Иисус Христос в сопровождении душ праведников, ангелов и архангелов сошел на землю и унес тело и душу Богородицы на небеса.

Что нельзя делать в этот день

В этот день запрещено затевать ссоры, особенно с родными и близкими друзьями.

Нельзя в праздник Успения Богородицы отказывать в помощи – следует постараться выполнить просьбу.

Наши предки считали, что сегодня не стоит ходить босиком, особенно по покрытой росой траве. Они верили, что роса является слезами Пресвятой Богородицы, поэтому, прогулявшись по ней, можно навлечь на себя болезнь и несчастье.

Нельзя 28 августа надевать старую или неудобную обувь, иначе дальнейшая жизнь будет омрачена различными трудностями и проблемами.

Категорически запрещено в этот день стричься.

Незамужней девушке утром на Успение нельзя ни с кем разговаривать. Перед этим она должна умыться студеной водой, трижды приговаривая о себе следующие слова: "Пресвятая Богородица, ты всех увенчала, семьи соединяешь, мне помоги жениха найти. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь".

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