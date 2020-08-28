НБУ повысил официальный курс доллара на 29 августа [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 31 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,47 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 31 августа установлен на таком уровне: 27,4759 гривен за 1 доллар (+0,0144 грн). При этом курс доллара на 28 августа составляет 27,4615 гривен за 1 доллар.
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
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