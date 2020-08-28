Одне з дванадцяти найбільших православних свят відзначає сьогодні країна. В народі його називають Першою Пречистою, а церква Успінням Пресвятої Богородиці. Як святкували цього річ?

Заходити до Києво-Печерської Лаври люди почали на світанку. Аби відзначити одне з найбільших православних свят року - Успіння Пресвятої Богородиці.

Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, Предстоятель УПЦ:

Це свято, яке дає нам світлу надію, що людина живе, а після смерті буде спасеною. І що смерть для людини стає як сон. Вона до нього входить і наближається до вічного життя. Я всіх вітаю зі святом Успіння Пресвятої Богородиці.

Протоієрей Олександр Дайнега, настоятель Свято-Казанського храму:

В этот день праздник успение Божьей Матери заканчивается Успенский пост, он по своей продолжительности самый короткий из многодневных постов, но по строгости приравнивается к посту перед праздником Святой Пасхи. По этому, это особая радость для всех православных - окончание поста.

Серед усіх святкових служб, що відбулися в тисячах храмів, знаковою стала ось ця - на центральній площі Лаври. Перед Успенським собором, зведеним на честь Пресвятої Богородиці.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:

Ми з вами знаходимось в особливому місці у нашій державі. І взагалі світу, мало таких місць, де панує благодать Божа. В свій час, Божа мати сказала, що хоче жити в такому місці, щоб був збудований храм на честь її успіння. Це і зробили преподобні Антоній і Феодосій, мощі яких знаходяться у ближніх печерах.

По допомогу до Богородиці вже сотні років звертаються мільйони християн. Традиції незмінні й досі.

С момента становления нашей семьи, с женой мы всегда по возможности ходим. По воскресениям всегда.

Ірина, жителька Чернівців:

У цей день ми всією сім'єю завжди ідемо до церкви. Одягаємо вишиванки - такі у нас традиції.

Та в Українській православній церкві пояснюють, що серед усіх відомих традицій - є лише одна обов'язкова.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:

Сьогодні не можна грішити, та й не лише сьогодні. Цього дотримуватись потрібно завжди. І нехай Господь по молитвах Божої Матері допомагає. І Боже Благословіння нехай хранить усіх вас. Зі святом.

Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, Предстоятель УПЦ: