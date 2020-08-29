Умер звезда фильма "Черная пантера" [ Редактировать ]
Чадвик Боузман погиб от рака толстой кишки.
Об этом сообщила пресс-служба Marvel.
Так, у Боузмана был диагностирован рак толстой кишки четыре года назад. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении семьи.
Наши сердца разбиты, и наши мысли с семьей Чедвика Боузмана. Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром.
Отмечается, что Чадвик Боузман был наиболее известен по главной роли в фильме "Черная пантера".
Ранее мы писали, что умерла звезда фильма "Унесенные ветром". Актриса была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитой кинокартине 1939 года.
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