Умерла звезда фильма "Унесенные ветром" [ Редактировать ]
Известная британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни. Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены персонажа, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара в фильме "Унесенные ветром".
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Актриса умерла естественной смертью в своем доме в Париже, где жила последние 60 лет. Де Хэвилленд была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитой картине 1939 года.
Звезда голливудских фильмов родилась в 1916 году. Она была одной из самых востребованных актрис в эпоху Золотого века Голливуда. За роль в ленте "Унесенные ветром", которая стала одним из первых полностью цветных фильмов и завоевала восемь "Оскаров", она получила первую номинацию на статуэтку. Впоследствии она завоевала престижную награду за роли в фильмах "Каждому свое" и "Наследница".
Кадр из фильма "Унесенные ветром"
Кроме того, де Хэвилленд известна ролями в картинах "Одиссея капитана Блада" (1935), "Атака легкой кавалерии" (1936), "Приключения Робин Гуда" (1938), "Тише, тише, милая Шарлотта" (1964) и многих других.
Ранее сообщалось, что звезда сериала "Ксена: принцесса-воин" умерла за сутки до дня рождения. Также мы писали о том, что умерла звезда фильма "А зори здесь тихие".
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