Коронавирус в Украине: названы "активные" инфекционные регионы [ Редактировать ]
По итогам недели на территории Украины выявили почти 10 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Так, наибольшее количество активных больных выявили в 3 областях.
По итогам недели число активных больных в стране возросло на 9605 случаев. Больше всего активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Проведено 115 724 ПЦР-исследований.
Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины лабораторно подтвердили 2481 новый случай коронавирусной инфекции.
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