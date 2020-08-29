По итогам недели на территории Украины выявили почти 10 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Так, наибольшее количество активных больных выявили в 3 областях.

По итогам недели число активных больных в стране возросло на 9605 случаев. Больше всего активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Проведено 115 724 ПЦР-исследований.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины лабораторно подтвердили 2481 новый случай коронавирусной инфекции.