Коронавирус продолжает "зверствовать" в Киеве [ Редактировать ]
В столице за сутки зафиксировали 265 случаев COVID-19.
Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве за весь период эпидемии лабораторно подтвердили 12984 инфицированных коронавирусной инфекцией. 193 киевлянина погибли (6 - за минувшие сутки), при этом 4229 человек вылечились (159 из них - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 129 женщин от 19 до 78 лет;
- 117 мужчин в возрасте от 19 до 81 года;
- 19 детей - от 2 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших зафиксировали в Дарницком районе (50 человек), Днепровском районе (40 случаев) и Деснянском районе (34 пациента).
Ранее мы писали, что в Украине был побит антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Самая сложная ситуация наблюдается в 4 регионах.
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