В столице за сутки зафиксировали 265 случаев COVID-19.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве за весь период эпидемии лабораторно подтвердили 12984 инфицированных коронавирусной инфекцией. 193 киевлянина погибли (6 - за минувшие сутки), при этом 4229 человек вылечились (159 из них - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

129 женщин от 19 до 78 лет;

117 мужчин в возрасте от 19 до 81 года;

19 детей - от 2 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших зафиксировали в Дарницком районе (50 человек), Днепровском районе (40 случаев) и Деснянском районе (34 пациента).

Ранее мы писали, что в Украине был побит антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Самая сложная ситуация наблюдается в 4 регионах.