Украина продолжает "ставить" антирекорды по коронавирусу [ Редактировать ]
За сутки в Украине зафиксировали 2481 новый случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает СНБО.
Так, за время пандемии в Украине подтвердили 116 978 случаев коронавирусной болезни. При этом 56 138 человек уже побороли болезни, из которых 1055 - за последние 24 часа. 2492 украинца погибли (41 за минувшие сутки).
Отмечается, что самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+265), Харьковской области (+247), в Тернопольской области (+227), Львовской области (+190 случаев).
Читайте также, общая статистика коронавирусной инфекции в мире начала улучшаться. Условный уровень летальности обновил минимум, снизившись до 3,4%.
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