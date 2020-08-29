За сутки в Украине зафиксировали 2481 новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает СНБО.

Так, за время пандемии в Украине подтвердили 116 978 случаев коронавирусной болезни. При этом 56 138 человек уже побороли болезни, из которых 1055 - за последние 24 часа. 2492 украинца погибли (41 за минувшие сутки).

Отмечается, что самая сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+265), Харьковской области (+247), в Тернопольской области (+227), Львовской области (+190 случаев).

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