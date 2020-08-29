Google запускает альтернативные традиционным онлайн-университеты [ Редактировать ]
Корпорация Google заявила о запуске программы профессиональной дистанционной сертификации, которая призвана в значительной степени заменить традиционное высшее образование. Об этом сообщает Inc.com.
Стоит отметить, по данным корпорации - в течение полугода студенты будут проходить онлайн-курсы, после чего смогут устроиться в ряд крупных компаний, которые уже поддержали инициативу. Обучение при этом будет стоить в несколько раз меньше, чем в университетах.
Как заявил старший вице-президент по глобальным связям Google Кент Уокер, сертитфикаты будут как эквивалент четырехлетней степени для соответствующих должностей.
Мы будем рассматривать наши новые сертификаты о карьере как эквивалент четырехлетней степени для соответствующих должностей
Компания создала объединение из 50 крупных работодателей для того, чтобы исключить риски выманивания средств на образование, которое не будет считаться достаточным работодателями при приеме на работу, которые должны положить пример в одобрении таких курсов.
Среди них: H&R, PNC, Банк Америки, Walmart, Intel, британские EY и Penguin Random House и прочие.
Напомним, ранее в Кабмине рассказали, как в Украине будут учиться дети в школах с 1 сентября.
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