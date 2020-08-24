Украина отмечает 29-ю годовщину Дня Независимости. По традиции Google выпустил праздничный дудл к этой дате.

Сегодняшний дудл посвящен Дню независимости Украины, который считается одним из самых важных украинских праздников в году. В этот день в 1991 году Украина официально провозгласила полную автономию от советской власти.

Он представляет собой украинский веночек, в который вплетены желтые подсолнухи и синие васильки. Под одним из символов Украины находится традиционная ленточка — тоже синего и желтого цвета.

Google объясняет, что в сегодняшнем дудле показан венок, в который вплетены желтые подсолнухи и синие васильки. Подсолнух американская IT-компания называет "национальным цветком страны".

Выращивание подсолнечника впервые началось на богатых почвах современной Украины в начале 19 века, отчасти благодаря полезному и универсальному маслу этого цветка. Сегодня эти ярко-желтые цветы покрывают более 20% сельскохозяйственных земель Украины, что делает страну крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире.

День Независимости Украина отмечает с 24 августа 1991 года - в этот день Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Ранее сообщалось, что "Подробности" ведут текстовую трансляцию торжеств и событий в центре Киева по случаю праздника.