Google поздравил Украину с Днем Независимости новым дудлом [ Редактировать ]
Украина отмечает 29-ю годовщину Дня Независимости. По традиции Google выпустил праздничный дудл к этой дате.
Сегодняшний дудл посвящен Дню независимости Украины, который считается одним из самых важных украинских праздников в году. В этот день в 1991 году Украина официально провозгласила полную автономию от советской власти.
Он представляет собой украинский веночек, в который вплетены желтые подсолнухи и синие васильки. Под одним из символов Украины находится традиционная ленточка — тоже синего и желтого цвета.
Google объясняет, что в сегодняшнем дудле показан венок, в который вплетены желтые подсолнухи и синие васильки. Подсолнух американская IT-компания называет "национальным цветком страны".
Выращивание подсолнечника впервые началось на богатых почвах современной Украины в начале 19 века, отчасти благодаря полезному и универсальному маслу этого цветка. Сегодня эти ярко-желтые цветы покрывают более 20% сельскохозяйственных земель Украины, что делает страну крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире.
День Независимости Украина отмечает с 24 августа 1991 года - в этот день Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.
Ранее сообщалось, что "Подробности" ведут текстовую трансляцию торжеств и событий в центре Киева по случаю праздника.
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