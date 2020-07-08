Как абитуриентам не попасть под призыв: в Минобразования дали ответ [ Редактировать ]
В среду, 8 июля, в Министерстве образования и науки заявили о том, что поступающие в вузы могут получить отсрочку до 1 октября 2020 года.
С этой целью абитуриентам необходимо пройти предварительную регистрацию для сдачи вступительных экзаменов и получить подтверждение о своих намерениях поступать в вуз.
На основании справки о предварительной регистрации для участия в экзаменах военкоматы обязаны предоставлять отсрочку от призыва, пояснили в Минобразования.
Министерство предоставило разъяснения приемным комиссиям вузов по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву.
Также в Минобразования напомнили, что граждане 18-19 лет могут быть призваны на срочную военную службу по собственному желанию и письменному заявлению.
Ранее мы писали о том, что призывников до 20 лет забирать в армию будут только по их желанию.
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