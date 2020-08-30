Погода в Украине на 30 августа/Фото: platon

Последние выходной лета порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Так, в воскресенье, 30 августа, на всей территории страны без осадков, а температура воздуха достигнет +34 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По прогнозу Диденко, на всей территории Украины ожидается жара до +33 градусов.

Температура воздуха будет в пределах +30...+34 градусов выше нуля.

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