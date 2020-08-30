Погода на 30 августа: украинцев ждут солнце и жара до +34 градусов [ Редактировать ]
Последние выходной лета порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Так, в воскресенье, 30 августа, на всей территории страны без осадков, а температура воздуха достигнет +34 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По прогнозу Диденко, на всей территории Украины ожидается жара до +33 градусов.
Температура воздуха будет в пределах +30...+34 градусов выше нуля.
Ранее мы сообщали, что в Карпатах заблудилась группа туристов.
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