ЄС закриває кордони: Словенія внесла Україну до "червоного списку"

Небажані гості. Через сплеск захворюваності в Україні Європа знову закриває для нас кордони. В які країні відсьогодні потрапити не можна, а де доведеться просидіти на карантині?