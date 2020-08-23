В Карпатах заблудилась группа туристов [ Редактировать ]
В Карпатах во время спуска с горы Говерла заблудилась группа туристов из Львов в количестве 15 человек. Благодаря оперативной работе спасателей их отыскали. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.
По данным ГСЧС, спасатели получили сообщение о потерявшихся туристах в 21:41.
В 21:41 к спасателям Прикарпатья поступило сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла заблудилась группа туристов из города Львов в количестве 15 человек.
Сотрудникам поисково-спасательного отдела удалось оперативно отыскать группу туристов.
В 22:20 сотрудники поисково-спасательного отделения встретили туристическую группу на синем маршруте и сопроводили к спортивной базе "Заросляк"
Ранее мы сообщали, спасателям удалось спасти заблудившихся пятерых туристов в Карпатах.
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