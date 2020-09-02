Идет похолодание: какой будет погода до конца недели [ Редактировать ]
До конца текущей недели в большинстве регионов похолодает. Только на юге будет тепло. Об этом сообщает "Униан".
В четверг, 3 сентября, в большинстве регионов Украины ожидается жаркая и солнечная погода, температура днем поднимется до +27…+36 градусов. Прохладно и дождливо будет только на западе страны - там столбики термометров поднимутся до +25 градусов.
В пятницу, 4 сентября, на западе и севере местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +20…+27 градусов. Теплее будет на юге и востоке Украины - там синоптики обещают температуру до +35 градусов.
На выходных, 5-6 сентября, осадков не ожидается. В субботу температура днем по стране поднимется до +23…+34 градусов, в воскресенье - до +25…+32.
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