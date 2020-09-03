Для художнього перформансу ZINAIDA створила принти, в яких поєднала традиційні українські орнаменти із різними образами Батьківщини-Матері: чи то в молитві, із квітами в руках, в касці. Саме цей монумент для багатьох є візитівкою Києва, символом матері-захисниці та берегині.



"У роботі "Матуся" все сказано мовою символів: від дій - до зображення, від ідеї задуму - до його сприйняття, адже це своєрідне послання, - розповідає авторка проєкту ZINAIDA. - У ній поєднані мистецтво, культура та фешн. Україна є уособленням творених орнаментів, а Київ символізує знакову скульптуру міста - Батьківщини-Матері, і вони єдині. Часом образ Батьківщини-Матері - суперечливий, однак втілює для мене єдину матусю".



Плинність моди повсякчас долає людські табу, відкриває таємне, винаходить і втілює. Відтак дає свіже життя архаїчним кодам знову і знову, зберігши їх незмінну сутність. Жіноча хустина наскрізно відбулась у часі як довершення жіночого традиційного строю чи сучасного "луку". Вона - яскравий маркер статусу й походження: пасує й ошатній киянці, і гоноровій львів'янці, і заміжній, і вдові. Хустка - знак у різких поворотах життя: щастя в родині чи гіркої втрати. Жінка-молодиця чи поважна пані у віці обирають хустину інтуїтивно: барвисту, білу чи темну відповідно до періодів життя і свого відчуття в ньому.



Хустина тутешня, київська, з легкої руки художниці ZINAIDA автентична у своєму орнаментальному вирішенні, та з душею нового часу знову повернулася до нас.



Деталі про колекцію "Матуся":

матеріал – шовк

розмір – 135 на 135 см

техніка – цифровий прямий друк