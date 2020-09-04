Во Львовском горсовете 75 человек заболели коронавирусом [ Редактировать ]
За все время карантина во Львовском городском совете коронавирус COVID-19 обнаружили у 75 человек. Это 1,8% от общего количества работников горсовета. Об этом в Facebook написал городской голова Львова Андрей Садовый.
"Завтра собираем сессию, поэтому хочу публично акцентировать на некоторых вещах. Сначала цифры. В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболели 75 человек. Из них 45 уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. 30 человек находятся на больничном. Это 1,8% от общего количества работников", - написал он.
По словам мэра, всего было протестировано 50% всех работников.
Садовый также отметил, что завтрашняя сессия состоится в помещении Шевченковской райадминистрации. Доступ в зал заседания будут иметь только депутаты и те, от кого напрямую зависит процесс.
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