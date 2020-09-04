Тина Кароль снялась голой в пикантной фотосесии [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила поклонников откровенным признанием, удивила поклонников новыми снимками в сети. Так, откровенное фото артистка опубликовала в своем Instagram.
На снимке Тина позирует в одной лишь кофточке, оголив ноги и ягодицы.
Поклонникам понравилось пикантное фото певицы. Они "засыпали" любимую артистку комплиментами.
"Украла мое сердце навсегда", "Вы прекрасны!", "Очень красивая", "Фигура мечты", "Очень женственно и совсем не пошло", - написали в комментариях подписчики.
Напомним, что ранее Тина Кароль устроила концерт в метро, а Loboda выпустила абсурдный клип с Pharaoh и другими звездами.
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