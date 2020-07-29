Украинская певица Тина Кароль в столичном метрополитене порадовала пассажиров станции метро "Дорогожичи". Так, звезда исполнила свои главные хиты прямо в "подземке".

Это событие стало частью съемок концерта одного из украинских телеканалов ко Дню независимости.

Во время выступления прозвучали хиты певицы "Україна - це ти", "Сдаться ты всегда успеешь", "Ноченька" и другие.

Кароль в метро появилась в роскошном длинном наряде от британского дизайнера David Komа, стоимостью в 2160 долларов.

В точно таком же платье год назад в Берлине засветилась супермодель Кара Делевинь. В наряде она блистала на премьере сериала Карнивал Роу.

Напомним, ранее Тина Кароль удивила очень откровенным фото. в тот момент Лобода нарвалась на жесткую критику со стороны фанатов.