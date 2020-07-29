Тина Кароль устроила концерт в метро (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль в столичном метрополитене порадовала пассажиров станции метро "Дорогожичи". Так, звезда исполнила свои главные хиты прямо в "подземке".
Это событие стало частью съемок концерта одного из украинских телеканалов ко Дню независимости.
Во время выступления прозвучали хиты певицы "Україна - це ти", "Сдаться ты всегда успеешь", "Ноченька" и другие.
Кароль в метро появилась в роскошном длинном наряде от британского дизайнера David Komа, стоимостью в 2160 долларов.
В точно таком же платье год назад в Берлине засветилась супермодель Кара Делевинь. В наряде она блистала на премьере сериала Карнивал Роу.
Напомним, ранее Тина Кароль удивила очень откровенным фото. в тот момент Лобода нарвалась на жесткую критику со стороны фанатов.
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