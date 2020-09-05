Спасателям удалось локализовать очаги возгорания в Луганской и Харьковской областях. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Харьковская область. Пожар в лесном массиве вблизи села Воробьевка Двуречанского района, который возник 2 сентября, был локализован 4 сентября в 13:17. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га.

По состоянию на 8:00 5 сентября открытого огня не наблюдается, пожарные тушат отдельные очаги тления лесной подстилки и остатки древесины внутри контролируемого периметра.

К ликвидации огня привлечены 205 человек и 39 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8, которым 4 сентября осуществил 12 сбросов воды (24 т).

Луганская область. Возгорание сухой травы вблизи села Болотенное Станично-Луганского района ликвидирован 4 сентября в 15:30.

2 очага пожара сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (села Лобачево и Лопаскино), которые возникли 2 сентября, локализованы. Открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы.

Вместе с тем 4 сентября в 21:50 мин. между селами Лобачево и Айдар возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива. По состоянию на 8:00 угрозы населенным пунктам нет. С помощью инженерной техникои создано 6 минерализованных полос для защиты населенных пунктов.

Всего на территории Луганской области к тушению пожаров привлечены 200 бойцов ГСЧСЧ и 53 единицы техники.

Ранее сообщалось, что при тушении пожаров в Луганской области погиб военный.