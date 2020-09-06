За сутки в ВСУ подтвердили 37 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Так, за время пандемии выздоровели уже 1303 украинских военнослужащих. Больными остаются 638 военных.

Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 662 человека. Количество солдат, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 16 человек.

Тем временем на территории Украины уменьшился суточный прирост коронавируса. За период эпидемии зарегистрировали более 135 тысяч инфицированных человек.