В Украине уменьшился показатель коронавируса [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 2107 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает СНБО.
Так, общее число зараженных с начала пандемии уже составляет 135 894 человека. Выздоровели 62 227 человек, из которых 578 - за последние 24 часа. Инфекция "убила" 2846 пациентов (35 - за минувшие сутки).
Отмечается, что больше всего новых случаев во Львовской (+188), Ивано-Франковской (+176), Тернопольской (+158) областях, а также в Киеве (+240).
Ранее мы писали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил об ужасающих предстоящих апокалиптических коронавирусных картинах в городах и районах Украины.
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