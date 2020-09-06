За сутки на территории Украины зафиксировали 2107 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает СНБО.

Так, общее число зараженных с начала пандемии уже составляет 135 894 человека. Выздоровели 62 227 человек, из которых 578 - за последние 24 часа. Инфекция "убила" 2846 пациентов (35 - за минувшие сутки).

Отмечается, что больше всего новых случаев во Львовской (+188), Ивано-Франковской (+176), Тернопольской (+158) областях, а также в Киеве (+240).

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил об ужасающих предстоящих апокалиптических коронавирусных картинах в городах и районах Украины.